Kæmpehandel! FC Nordsjælland har slået Superliga-rekord med et salg af den ghanesiske kantstjerne Ernest Nuamah til Eagle Football, der blandt andre klubber ejer Lyon.

B.T. kan afsløre, at alle dokumenter er underskrevet i en handel, der sprænger alle Superliga-rekorder.

FC Nordsjælland er – ifølge B.T.s oplysninger – garanteret 25 millioner euro, det vil sige omkring 187 millioner kroner.

Men 'pakken' indeholder muligheder for, at det samlede beløb kan nå helt op på 30 millioner euro – altså næsten 225 millioner kroner. Samtidig har FC Nordsjælland ifølge B.T.s oplysninger sikret sig en usædvanlig høj videressalgsprocent på 25.

Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

FC Nordsjælland sælger til Eagle Football, som køber Ernest Nuamah via deres belgiske klub Molenbeek, der så låner ham til Lyon via et lejemål med en købsobligation.

Med sit vilde prisskilt overgår Ernest Nuamah klart Superligaens hidtil dyreste salg – Kamaldeen Sulemanas 150 millioner-skifte fra FC Nordsjælland til Rennes for to år siden.

Kæmpe klubber har – ifølge B.T.s oplysninger – været i spil som ny arbejdsgiver for Nuamah. Premier League-klubberne Tottenham og Brighton samt Lyons ligarivaler fra Paris Saint-Germain og Stade de Reims har alle bejlet – men i sidste ende har Eagle Football vundet tovtrækkeriet om Superliga-juvelen.

FC Nordsjælland har ifølge B.T.s oplysninger accepteret flere bud på Ernest Nuamah, men spillerens valg var Eagle Football og Lyon.

B.T. har ikke kunnet få en kommentar fra FC Nordsjælland.