FC Nordsjælland henter Rocco Ascone i Lille på en permanent aftale.

Det kan B.T. afsløre.

Tidligere onsdag teasede den danske Superliga-klub for en transfer, og B.T. kan løfte sløret for, at det er den franske offensivspiller, der er tale om.

Han har fået en femårig aftale i klubben.

Noget, klubben efterfølgende selv har bekræftet i en pressemeddelelse, der er sendt ud onsdag formiddag.

Den 19-årige spiller kom første gang til sølvvinderne fra FC Nordsjælland i januar 2022 på en lejeaftale, og på de 18 måneder scorede han to gange i 13 kampe.

Samtidig har han ifølge B.T.s oplysninger været yderst vellidt i både omklædningsrummet og resten af klubben, så FC Nordsjælland har længe ønsket at tilknytte ham på en længere aftale.

Derfor er forhandlingerne mellem Lille og FC Nordsjælland på ingen måde nye, og nu er det lykkedes at nå hinanden i en aftale, så potentialet kan forløses helt hos den franske U20-landsholdsspiller.