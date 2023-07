FC Midtjylland har fundet sin nye stjerneangriber.

B.T. kan afsløre, at den sydkoreanske landsholdsspiller Gue-sung Cho bliver ny spiller på Heden i næste uge, hvor han efter planen vil blive præsenteret. Dermed vinder Ulvene kampen over ham i kamp mod Watford og Leicester, som også har været meldt interesserede i ham.

Ifølge B.T.s oplysninger er der enighed med hans klub Jeonbuk Hyundai, ligesom de personlige forhold er gået i orden, og nu venter man blot på, at han ankommer, efter han lørdag sagde farvel til sin klub Jeonbuk Hyundai.

Det gjorde han i øvrigt med bravour, da han scorede i 2-1-sejren over FC Seoul.

Dermed mangler blot et lægetjek og kontraktunderskrivelse, før den yderst populære spiller i hjemlandet er præsenteret i Superliga-klubben.

25-årige Gue-sung Cho må have ekstremt svært ved at gå rundt i hjemlandet uden at blive genkendt, for han er ikke bare meget talentfuld til at spille fodbold - han besidder også et look, som er ekstremt eftertragtet.

Således har Cho figureret på såvel Elle og Vogues forsider, og et kig på hans Instagram-profil viser, at han har hele 2,4 millioner følgere.

Skiftet til Danmark er samtidig den 25-årige stjernes første tur ud af asiatisk fodbold og ind i Europa.

I vinter var han også på vej, men trods Mainz og Celtics forsøg på at lokke ham til, lykkedes det dem ikke. Bundesliga-klubben blev ellers dengang meldt klar til at betale 60 millioner kroner for ham, mens Celtic’ pris lå noget under på cirka 23 millioner kroner.

En pris, som den engelske journalist Mike McGrath også satte ham i forbindelse med FC Midtjylland til tidligere på ugen.

»Jeg fortryder slet ikke, at jeg ikke tog af sted i vinter. Mange personer spørger mig, hvorfor jeg ikke skiftede til Mainz eller Celtic, og jeg siger for sjov til dem, at det kunne være gået galt, hvis jeg havde gjort det. Dengang var min fysiske tilstand også meget dårlig,« har Gue-sung Cho forklaret.

Han har været i hjemlandet hele sin karriere og scoret 20 mål og lavet seks oplæg i 55 kampe i K League 1, mens han også har lavet seks mål for landsholdet i 24 kampe. To af dem var ved vinterens VM i Qatar.