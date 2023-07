Nu er det endelig på plads.

B.T. kan afsløre, at alle underskrifter for ganske kort tid siden er blevet sat, så FC Midtjylland har solgt flopkøbet Emam Ashour til Al Ahly SC.

Skiftet har været længe undervejs og er blevet beskrevet på ugentlig basis hos både danske, men især egyptiske medier, men først nu er aftalen kommet helt på plads.

En aftale, som sikrer FC Midtjylland lige i underkanten af tre millioner euro, helt præcist 21,5 millioner kroner.

Dermed kommer den danske Superliga-klub ud af handlen med Emam Ashour uden at tabe penge.

Den 25-årige offensivspiller kom til FC Midtjylland til allersidst i vinterens transfervindue, og umiddelbart troede man, at der var et scoop af dimensioner, da han scorede i sine første to kampe for klubben.

Men klubben og spilleren formåede ikke at forløse potentialet, og siden april har forholdet reelt været forbi, da Emam Ashour blev skadet og rejste til hjemlandet for at blive behandlet af den egyptiske landsholdslæge.

Siden har det stået klart for alle, at han ingen interesse havde i at vende tilbage til Danmark, og det ønske er nu gået i opfyldelse.