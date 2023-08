Den tidligere Superliga-profil Ryan Johnson Laursen er tilbage som professionel fodboldspiller.

B.T. kan afsløre, at den 31-årige højreback gør et chokerende comeback i 1. division, hvor han har skrevet under på en etårig aftale med B.93.

Lørdag er han tilstede på tilskuerrækkerne til kampen mod Vendsyssel, da B.T.s kilder spottede ham, og det var altså ikke et tilfældigt besøg.

Ryan Laursen stoppede ellers en lang karriere på øverste plan i Danmark, da han i vinter lagde støvlerne på hylden.

Ryan Johnson Laursen skal igen være fodboldspiller på højt plan.

Efter hele 157 Superliga-kampe - primært for Esbjerg og OB - og et sidste ophold i Sønderjyske fra 1. division.

Det hele begyndte imidlertid i København for den ægte Østerbro-dreng, der spillede i Boldklubben Skjold, indtil han skiftede til Lyngby som 15-årig.

Således gik Ryan Johnson Laursen også på idrætsfritidshjem på Østerbro Stadion, hvor han altså nu igen får sin daglige gang.

Om det er hjemkomsten til Østerbro, hvor det hele startede, der lokkede til et comeback, vides ikke, men mon ikke de velkendte rammer har fristet.

Snart vil Ryan Johnson Laursen igen være tilbage på de danske stadioner.

B.93 ser ham ud over en forstærkning af holdets chancer for at overleve i den næstbedste række som en person, der kan være med til at styrke kulturen i klubben.

Men først skal han lige i form, det lå nemlig ikke i kortene denne sommer, at han nu igen skal tonse op og ned ad sidelinjen i 90 minutter på diverse danske stadioner.