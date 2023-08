Mathias Kvistgaarden er uden sammenligning Brøndbys bedste salgsemne, og klubben har allerede afvist to bud på spilleren.

Det kan B.T. afsløre.

Og det var ikke fra hvilke som helst destinationer. Især den skotske mesterklub Celtic vækker genklang.

Ifølge B.T.s oplysninger bød storklubben i sidste uge 35 millioner kroner på Brøndby-stjernen, men det blev afvist af de blågule fra Vestegnen.

Celtic med Brendan Rodgers i spidsen bød stort på Mathias Kvistgaarden. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Herefter gjorde Brendan Rodgers’ klub det klart, at man var klar til at betale endnu mere, men det afslog Brøndby også, da de har brug for Kvistgaardens kvaliteter i de løb, der skærer forsvaret op hos modstanderne.

Samtidig kan B.T. også løfte sløret for, at MLS-klubben Houston Dynamo, som allerede har Erik Sviatchenko i folden, også bød på den 21-årige skarpretter, men også amerikanerne fik en kold skulder.

Det skete nogenlunde på samme tidspunkt, at det hele store gennembrud i Brøndby kom for Mathias Kvistgaarden, hvilket resulterede i en forlængelse af kontrakten til sommeren 2027.

Af samme årsag har Brøndby heller ikke travlt med at sælge Mathias Kvistgaarden, som spiller en stor rolle på holdet og især fra seneste mesterskabsslutspil fik sat sit navn for alvor på landkortet.

Mathias Kvistgaardens liv kunne være blevet vendt op og ned, hvis Brøndby havde accepteret buddet fra Celtic. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Her blev det til hele seks mål og fire oplæg i ni kampe, og i denne nye sæson har han fulgt op med et mål og to assister.

Ifølge B.T.s oplysninger har Brøndby da også en forventning om, at Mathias Kvistgaarden kan indbringe et større beløb end 35 millioner kroner i fremtiden, og derfor er Celtic, hvis første interesse blev meldt af The Scottish Sun for knap et par uger siden, blevet mødt med et nej. Det samme er Houston Dynamo.