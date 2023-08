Rasmus Wikström er meget snart fortid i Brøndby.

B.T. kan afsløre, at klubben fra Vestegnen sælger forsvarsspilleren til Mjällby. Den svenske klub betaler omkring en halv million euro, 3,7 millioner kroner, for ham.

Ifølge B.T.s oplysninger har han forladt Danmark og er rejst hjem til Sverige for at gennemgå lægetjek, inden transferen vil blive gjort officiel.

B.T. kunne allerede for knap to uger siden som det første medie løfte sløret for Allsvenskans ønske om at tilknytte den 22-årige midterforsvarer, og i de efterfølgende dage er klubberne nået til enighed om en handel, så han nu har fået grønt lys til at tage af sted.

Svenskeren kom fra IFK Göteborg for to år siden, men har ikke formået at slå sit navn fast i Brøndby, hvorfor han i sidste sæson blev udlejet til Sønderjyske.

Her fik han masser af spilletid i 1. divisionsklubben som fast mand på holdkortet, og han scorede tre mål.

Denne sommer er han vendt retur til Brøndby, hvor kontrakten egentlig løber i to år endnu.

Men konkurrencesituationen har gjort, at han nu tager hjem til Sverige, hvor Mjällby venter.