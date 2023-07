Brøndby er klar med sin første sommerforstærkning, og det bliver et scoop fra Serie A, hvor klubben henter Jacob Rasmussen i sin bedste alder - 26 år.

Det kan B.T. afsløre.

B.T. kan også løfte sløret for den pris, Fiorentina får for at afgive sin danske midterforsvarer - nemlig tre millioner euro, det er 22,5 millioner kroner.

Det er samme beløb som klubrekorden, der blev sat sidste år med tilgangen af Nicolai Vallys.

Ifølge B.T.s oplysninger har Jacob Rasmussen sat sin signatur på en fireårig aftale med de blågule fra Vestegnen.

Dermed sikrer klubben sig lige netop alt det, forsvaret stod og manglede, da Frederik Winthers lejemål ophørte med udgangen af juni, og man ikke længere havde en naturlig venstrebenet midterforsvarer i truppen.

Derfor har klubben ledt efter en midterstopper med lige præcis Jacob Rasmussens kvaliteter, da han ikke er bange for at drive bolden fremad og har forcer i pasningsspillet.

Jacob Rasmussen har trods sin forholdsvis stadig unge alder prøvet en masse i karrieren, men aldrig spillet i Superligaen.

Som ungdomsspiller skiftede han i 2014 OBs akademi ud med Schalke 04s ditto, og i 2016 blev han seniorspiller i kultklubben St. Pauli.

Det blev dog kun til et halvt år dér, inden Rosenborg hentede ham med succes.

For kun halvandet år efter var Empoli på pletten og købte ham for en million euro, hvilket viste sig at være en endnu bedre idé.

På blot én halvsæson fik danskeren nemlig overbevist så meget, at Fiorentina slog til og købte ham for syv millioner euro, 52 millioner kroner, inden klubben lige efter lejede ham ud til selvsamme Empoli, så han kunne fortsætte sin eksplosive udvikling.

I Fiorentina fik Jacob Rasmussen dog aldrig debut, og efter udlejninger til Erzgebirge Aue, Vitesse og senest i hele sidste sæson i Feyenoord er han nu klar til en ny klub.

Det er Brøndby.