Brøndby har købt Emmanuel Yeboah.

Det kan B.T. afsløre.

Den ghanesiske angriber kommer til Vestegnen fra rumænske Cluj og er blevet købt for 1,5 millioner euro, det er 11 millioner kroner. Han har underskrevet en fireårig kontrakt.

B.T. kan også løfte sløret for, at Cluj havde andre interesserede klubber. De klubber bød det samme beløb, men da Brøndby var den første klub, der lagde samme beløb, som de andre klubber prøvede at købe ham for, takkede de ja til den danske klub.

Den 20-årige Emmanuel Yeboah er indkøbt som en spiller, der skal kunne spille positionerne helt oppe foran, hvor han skal kæmpe Ohi Omoijuanfo og Mathias Kvistgaarden om Jesper Sørensens gunst.

Som en ren angriber.

Hans kompetencer ligger i fart, teknik og power, og det er noget, som B.T.s podcast Transfervinduet længe har fortalt har været en eftersøgt vare i Brøndby.

Nu er det lykkedes at få den i Emmanuel Yeboah.