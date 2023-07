Brøndby spiller på to heste i den mest dramatiske målmandsjagt længe set.

B.T. kan afsløre, at den danske Superliga-klub lørdag igen har budt på den svenske målmand Leopold Wahlstedt.

Buddet er på fem millioner norske kroner. Det er 3,3 millioner danske kroner. Buddet er igen blevet afvist.

Og nu er spørgsmålet bare, om det er i et forsøg på at presse Viborg til at sælge Lucas Lund, eller om Brøndby virkelig går efter den 24-årige svenske landsholdsmålmand i Odd.

Ifølge B.T.s oplysninger vil Odd ikke give slip på Leopold Wahlstedt, før et bud rammer otte eller ni millioner norske kroner, 5,3 - 5,9 millioner danske kroner.

Som B.T. tidligere også har løftet sløret for, forsøgte Brøndby i første omgang at byde 2,6 millioner kroner på Leopold Wahlstedt, men det gjorde man først, da første bud på otte millioner kroner på Lucas Lund blev afvist.

Siden kunne B.T. også fortælle, at Brøndby efter afvisningen fra Odd igen prøvede at hente Lucas Lund med et bud på 12 millioner kroner plus bonusser på yderligere fem millioner kroner.

Kun op til et par millioner kroner mangler, før Viborg ifølge B.T.s oplysninger vil acceptere buddet på deres målmand, og der var fredag stor tro på, at enderne ville mødes, og en handel kunne realiseres.

Dog under alle omstændigheder først efter første kampe i Superligaen for både Brøndby og Viborg.

Men nu har Brøndby igen budt på Leopold Wahlstedt i Odd, som for en måned siden fik 10 millioner kroner tilbudt af Troyes og accepterede det. Det skifte ønskede målmanden ikke selv.

Den norske klub ved, at prisen falder relativt hurtigt i takt med, at ugerne går, for kontrakten med deres stjernemålmand går kun til nytår.

Derfor er klubben villig til at acceptere et mindre bud, men ikke på fem millioner norske kroner.

Nu har Brøndby dog forsøgt alligevel. Måske for at presse Viborg og vise, at klubben har andre muligheder, måske fordi klubben nu har igangsat en større forhandling med Odd og vil vise villighed til at købe Leopold Wahlstedt.

En målmand, som AGF i øvrigt også er i dialog med.

Sagaen slutter ikke her.