Brøndbys nyerhvervelse Yuito Suzuki er på plads.

Klubben fra Vestegnen betaler 600.000 euro, lige under 4,5 millioner kroner, og han har skrevet under på en fireårig aftale.

Det kan B.T. afsløre.

Yuito Suzuki er en 21-årig offensivspiller, som godt nok ikke har meget erfaring med europæisk fodbold, men han var dog i foråret udlejet til Strasbourg i Ligue 1, hvor han fik tre indhop.

Og B.T.s kilder med kendskab til hans ophold i Frankrig melder, at klubben hentede ham som følge af rapporter om en spiller med en stærk teknik, et godt spark og arbejdsomhed.

Ofte er der i transfersager som denne, hvor spillere endnu ikke har bevist det store i europæiske ligaer, en mellemmand eller et netværk, man stoler på, involveret.

Men i casen med Yuito Suzuki er det ifølge B.T.s oplysninger Brøndbys eget scoutingteam, som har opdaget talentet, og Brøndbys cheftræner, Jesper Sørensen, har været med inde over beslutningen om at købe ham, efter klubben flere gange har synet ham på stadion.

Japaneren blev søndag af det japanske medie hochi.news meldt tæt på Brøndby, og efterfølgende oplyste hans klub Shimizu S-Pulse, at han havde fået tilladelse til at rejse i forbindelse med et klubskifte.

Torsdag aften blev han så fotograferet i Københavns Lufthavn efter ankomsten til Danmark. Nu er Yuito Suzuki Superliga-spiller.