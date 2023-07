Bo Henriksen har skabt mirakler i FC Zürich, der i sidste sæson lå håbløst på sidstepladsen i den schweiziske liga ved hans overtagelse af holdet.

Men selv om danskeren er højt skattet, og alt kører som smurt i olie, vil han stoppe til næste sommer, når hans kontrakt udløber.

Det kan B.T. afsløre.

Ifølge B.T.s oplysninger har den danske træner givet klubejerne den chokerende besked, der er usædvanlig, fordi den falder et helt år, inden kontrakten udløber.

Bo Henriksen fik overraskende jobbet i FC Zürich i oktober kort efter afskeden med FC Midtjylland.

Dengang havde den schweiziske storklub og det daværende mesterhold ikke vundet i 16 kampe og skrabet sølle fire point sammen i turneringen efter 10 spillede runder. Kursen var sat direkte mod nedrykning.

Den energifyldte danske træner overtog en såret trup, men fik banket en masse selvtillid i den, og det resulterede i en vanvittig flot stime, hvor nederlagene var meget få, og FC Zürich endte sæsonen på 44 point – blot seks point fra de europæiske pladser.

Også denne sæson er begyndt fremragende for den 48-årige sprællemands tropper, der i premieren i sidste weekend vandt med 2-0, og lørdag tog et point med hjem Servette, der også sejrede i første runde.

Men ifølge B.T.s kilder lakker det ellers så perfekte ægteskab dog mod enden efter danskerens eget ønske.

Beslutningen er taget midt i en sommer, hvor klubben har afhændet flere profiler, blandt andre topscorer Aiyegun Tosin, uden at hente nævneværdige afløsere ind, mens man også har mistet afgørende ledere på kontorerne, så FC Zürich eksempelvis i øjeblikket mangler en sportschef. En rolle, som Bo Henriksen også varetager på midlertidig basis.

B.T. har konfronteret Bo Henriksen med oplysningen om, at han har givet den øverste klubledelse besked på, at han ønsker at stoppe i klubben ved kontraktudløb til sommer.

»Jeg har en fin dialog med ledelsen i klubben. Det holder vi selvfølgelig internt. Jeg er glad for at være i Zürich, og så forholder jeg mig til den kontrakt, jeg har, og vi har lavet nogle super fine resultater,« siger Bo Henriksen.

Er det korrekt eller ej, at du har været til møde med ledelsen, hvor du har givet klar besked på, at du vil stoppe til sommer?



»Det har jeg ingen kommentarer til.«

Vil du ikke bare be- eller afkræfte det?



»Jeg har ingen kommentarer.«

B.T. har siden fredag forsøgt at komme i kontakt med FC Zürichs præsident, Ancillo Canepa, for at få en kommentar til Bo Henriksens chokerende besked om at ville stoppe i klubben, men han har trods mange forsøg ikke besvaret henvendelserne.