FC København forsøger at lukke en venstreback i dette transfervindue, og to navne stikker ud.

B.T. har tidligere løftet sløret for, at Jesús Vazquez er en absolut topprioritet til venstreback-positionen, og det er han også denne sommer.

Men det er en rigtig svær case at løse i den store spanske klub Valencia.

Nu kan B.T. afsløre et nyt navn på den liste over en lille håndfuld spillere, som FC København har udset som forstærkning til den plads, som Elias Jelert har vikarieret på, siden Victor Kristiansen blev solgt rekorddyrt til Leicester City for 150 millioner kroner i vinter.

Og sportsdirektør Peter Christiansen sigter højt igen og går efter en anden stjernespiller, hvis Jesús Vazquez ikke kan hentes på hverken en købs- eller lejeaftale.

B.T. kan afsløre, at nordmanden Birger Meling bliver fulgt meget nøje, og klubben overvejer seriøst, om man skal købe ham i stedet for 20-årige Jesús Vazquez.

Birger Meling har siden 2021 været i den franske storklub Rennes, og den 28-åriges værdi på transfermarkt er på fem millioner euro, 37,5 millioner kroner.

Meling var også fast mand på det mandskab, som i sidste sæson sikrede en fjereplads i Ligue 1, så overtalelsesevnerne hos Peter Christiansen skal være i orden, hvis det skal lykkes ham at hente spilleren.

B.T. har lørdag aften været i kontakt med Birger Melings agent, Bjarne Goldbæk, men han havde ikke tid til at tale.