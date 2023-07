Den danske offensivspiller Bassel Jradi er på vej til at få et nyt eventyr.

B.T. kan afsløre, at thailandske Bangkok United er tæt på at hente ham.

Klubben har ifølge B.T.s oplysninger tilbudt danskeren en kontrakt på to år, og det synes at gå i orden med skiftet.

Bassel Jradi er fri på markedet efter kontraktudløb i den cypriotiske klub Apollon Limassol denne sommer.

Her nåede han at være i to år, og det var med styrtende succes i den første sæson, hvor holdet blev mester med den tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger ved roret. Bassel Jradi har tidligere forklaret, at Zorniger var årsagen til, at han kom til klubben.

Mesterskabet var Apollon Limassols første i 16 år, men i sidste sæson sluttede det brat allerede i det efterfølgende efterår, da den tyske træner blev fyret, og herfra gik det også ned ad bakke for Bassel Jradi, som løb ind i flere skader og også endte med at ryge ud af holdet efter uenigheder.

Dermed var det tid til at skilles denne sommer, men Bassel Jradi kan meget snart være på kontrakt igen, hvis og når de sidste formaliteter med Bangkok United går i orden.

Bangkok United blev i sidste sæson sølvvindere i den thailandske Premier League.

30-årige Bassel Jradi har været i udlandet i ni år efter afskeden med FC Nordsjælland og har spillet i Strømsgodset, Lillestrøm og Hajduk Split, inden det næste skridt efter alt at dømme går til Asien.

I 2015 fik den tidligere danske U21-landsholdsspiller også libanesisk statsborgerskab, og det er blevet til 15 A-landskampe.