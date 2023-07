AGF lukker hullet efter salget af Yann Bisseck til Inter.

B.T. kan afsløre, at aarhusianerne køber det eftertragtede talent Tobias Anker i Vendsyssel. Der mangler kun lægetjek og underskrift. Klubben er enig med Vendsyssel.

22-årige Tobias Anker er både i dette og seneste transfervindue blevet rygtet væk fra 1. divisionsklubben, og da kontrakten i Vendsyssel kun gik et år længere, er det ideelt for nordjyderne med et salg nu.

Bronzevinderne fra Aarhus blev for en uge siden meldt i forhandlinger med Vendsyssel om et salg af Tobias Anker i Nordjyske, og mediet skrev også, at norske Vålerenga syntes længst fremme i processen med at købe ham.

Men det bliver altså AGF, der løber med underskriften.

Tobias Anker når dermed kun at have været i Vendsyssel i et år, efter han sidste sommer rykkede nordpå fra FC Midtjylland.

Forinden havde den 194 centimeter høje og hovedstødsstærke midterforsvarer været på leje i Fredericia.