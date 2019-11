Det kan blive et travlt transfervindue i Brøndby IF, hvor der særligt i forsvaret kan ske ting og sager.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen og resten af den sportslige ledelse på Vestegnen håber, at der til januar vil være bejlere til Hjörtur Hermannsson.

Den islandske landsholdsspiller har kontraktudløb i sommeren 2021, og håbet er, at klubben kan indkassere i omegnen af 4-5 millioner kroner ved et salg af den stærke forsvarer.

Det vil efterlade et hul i midterforsvaret, som Brøndby IF overvejer at fylde med den tidligere FC Midtjylland-profil Bubacarr Sanneh. Det kan man høre nærmere om i denne uges udgave af ‘Transfervinduet’.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge ‘Transfervinduet’ overvejer Brøndby IF i første omgang muligheden for at leje Bubacarr Sanneh.

Den 25-årige gambianske midterforsvarer blev i sommeren 2018 købt af Anderlecht for hele 60 millioner kroner, efter at han havde været med til at vinde DM-guld med FC Midtjylland.

Han har dog ikke været en succes i den stormombruste belgiske storklub, og har i dette efterår været lejet ud til den tyrkiske bundklub Göztepe.

Her kører det heller ikke på skinner for Sanneh, som ikke har fået spilletid i de sidste otte kamp. Det er denne situation, som Brøndby IF vil udnytte til at hente Sanneh, som var en stor profil i Superligaen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Hjörtur Hermannsson har spillet i Brøndby IF siden 2016. Han har optrådt 86 gange i Superligaen i den gule trøje.

Han har i sine snart fire i klubben været inde i stimer, hvor han har været fast mand, mens der også har været perioder, hvor han har siddet på bænken.

'Transfervinduet' er B.T.s ugentlige fodboldpodcast, som dyrker de reelle transferer, transferrygterne og ikke mindst al transfer-sladderen.

Fokus er på Superligaen og danskerne i udlandet, og der afsløres masser af detaljer fra de store transferer.