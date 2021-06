Should I stay or should I go now?

Mon ikke at Brøndbys tyske forsvarsprofil Anthony Jung går og nynner det gamle The Clash-hit i disse dage? For den opsummerer perfekt hans nuværende situation.

Den 29-årige tyskers kontrakt med den danske mesterklub udløber denne sommer, og indtil videre har Brøndby-sportschef Carsten V. Jensen ikke villet møde Jungs økonomiske krav i forhold til en forlængelse.

Derfor har situationen i flere måneder stået stille. Men nu er scenariet rykket ind i slutspurten, kan B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, fortælle.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

For nu har Carsten V. Jensen smidt et nyt og forbedret tilbud på bordet foran Jung. Og det har givet tyskeren noget at tænke. Det fortæller Jungs agent, Klaus Gerster, til podcasten.

»'Tony' og hans kone sætter sig nu ned og træffer deres valg,« fortæller Gerster.

I forvejen har Jung – ifølge agenten – to tilbud liggende. Fra en Bundesligaklub og en 2. Bundesligaklub. Sidstnævnte kunne godt være nedrykkerne fra Werder Bremen, som ifølge Transfermarkt har indkaldt Jung til lægetjek.

Men Jung skal hurtigt beslutte, om han vil gå eller blive. Der er sat en deadline – lørdag aften skal Jung have taget sin beslutning.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Den tyske forsvarsstjerne skal snart være far for første gang – hvilket taler for en retur til Tyskland.

Men omvendt – pointerer Klaus Gerster – har Jung udviklet så stærke følelser for Brøndby oven på mesterskabstriumfet, at han godt kunne være fristet af en forlængelse.