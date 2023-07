B.T. kunne for snart to uger siden afsløre, at den nyoprykkede Bundesliga-klub Darmstadt overvejer at byde på Silkeborgs højreback Oliver Sonne.

Nu bekræfter spilleren oplysningen. Det gør han i et interview med bold.dk.

»Ja, jeg hører lidt ting,« forklarer han til mediet, hvorefter han bliver spurgt, om han har hørt fra Bundesliga-klubben.

»Ja, det har jeg. Jeg har hørt lidt forskelligt,« slår Oliver Sonne fast og understreger, at han har det godt i Silkeborg, men at han også føler sig klar til at tage skridtet til udlandet.

Oliver Sonne i kamp i første runde af Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Oliver Sonne i kamp i første runde af Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den 22-årige Silkeborg-profil kom til klubben for to år siden, og i sin første sæson var det meget ind og ud af holdet, men i den forgangne sæson satte han sig tungt på sin plads.

Således spillede Sonne 29 kampe i Superligaen, og han fik også gang i scoringerne i den bedste danske række.

I alt blev det til fire Superliga-mål og tre oplæg, mens han lavede et enkelt mål og to assister i seks kampe i pokalturneringen.

I Conference League-gruppespillet blev det ikke til mål, men Oliver Sonne spillede næsten fuld tid i alle de fem kampe, han var udtaget til.

Præstationerne har fået Darmstadt til at have et godt øje til Silkeborg-profilen, der har kontrakt med sin klub i tre år mere.

Darmstadt sikrede sig i sidste sæson direkte oprykning til Bundesligaen med en andenplads.

Oliver Sonne, der i sidste weekend spillede hele åbningsopgøret mod Brøndby, skal søndag igen i kamp, når Silkeborg møder FC Midtjylland.