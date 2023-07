Den tidligere U21-landsholdsspiller for Danmark Bassel Jradi er tæt på at skifte europæisk fodbold ud med den thailandske Premier League-klub Bangkok United.

B.T. kunne fredag aften afsløre, at offensivspilleren har fået et tilbud om en toårig aftale hos sølvvinderne i Thailand.

Lørdag bekræfter han aftalen.

»Jeg har fået et godt tilbud, og i den situation jeg har været i med skader og mindre spilletid efter operationer, så er det det rigtige for mig og min familie. Jeg har en datter på syv måneder, og hvis vi skulle prøve et eventyr som det her, er tiden der nu for mig. Så kan vi efterfølgende komme hjem til Danmark og begynde i børnehave.«

Offensivspilleren, som også har libanesisk pas og er på landsholdet dér, har i de sidste par år været i Apollon Limassol.

I den første sæson vandt klubben mesterskabet på Cypern for første gang i 16 år, men allerede i efteråret blev træner Alexander Zorniger fyret, og så røg Bassel Jradi selv uklar med klubben.

»Det var kaos det sidste år. Jeg blev skadet og fik flere operationer, så det hele sluttede bare negativt. Det startede ellers rigtig godt. Planen var at smadre alt i det første år og komme videre til noget større, og den plan så ud til at lykkes,« siger han og tilføjer så:

»Men så blev jeg pludselig ramt af den ene skade efter hinanden, selv om jeg aldrig har været skadet og altid har trænet og spillet alle minutter, jeg kunne få. Pludselig skulle jeg opereres i den nedre maveregion, begge lysker, og min menisk drillede. Det hele skete på bare fire måneder, så min krop fik et chok.

»Jeg er fit, og man glemmer ikke at spille fodbold, nu skal jeg bare gøre mine ting, så er jeg sikker på, at det bliver rigtig godt igen. Jeg elsker at være i udlandet, man savner selvfølgelig også min familie, men fodboldkarrieren er kort, og man skal slå til, når man også kan tjene gode penge. Så kan man nyde livet lidt mere,« slutter Bassel Jradi, der har været ni år i udlandet.

Han tager med al sandsynlighed to år mere. Denne gang længere væk fra dansk fodbold end nogensinde før.