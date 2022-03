Maurits Kjærgaard.

Måske er han ikke det mest velkendte navn i Danmark, men det kan der hurtigt blive ændret på. Tirsdag aften sparkede han sig i alverdens overskrifter, da han bankede en fornem scoring ind i Red Bull Salzburgs 1-7-nederlag til mægtige Bayern München i Champions League. (Se målet øverst i artiklen).

Det 18-årige danske stortalent skiftede i 2019 til østrigske Salzburg fra Lyngby i et salg, som klubben dengang kaldte for 'et af de største salg i Lyngbys historie'. Kjærgaard var ombejlet fra flere sider, hvor både Juventus og Ajax lokkede, men det var østrigerne, der lagde det største bud og den bedste plan.

Og der er god grund til, at Lyngby glæder sig endnu mere over salget.

Foto: ANDREAS GEBERT Vis mere Foto: ANDREAS GEBERT

Ifølge B.T.s oplysninger betalte Red Bull Salzburg tre millioner euro for Kjærgaard i 2019 – cirka 22 millioner kroner. Og det beløb kan blive betydeligt større, som B.T. forstår det.

I handlen er der en række klausuler, der er bundet op på det, der kan betegnes som realistiske milepæle, og derfor vil der efter alt at dømme komme flere millioner i kassen til Lyngby fremadrettet i takt med, at Kjærgaard spiller sig varmere og varmere for Salzburg.

Kjærgaard er stille og roligt begyndt at bevæge sig i retningen af en fast plads hos Salzburg, som trænes af den tidligere Brøndby-assistent Mathias Jaisle. Forventningen er, at han senest fra sommeren 2022 er starter for Champions League-mandskabet.

Kjærgaard har allerede rig erfaring fra de danske ungdomslandshold og har allerede fået kampe på U21-landsholdet i efteråret. I sommer skrev han under på en ny treårig aftale med Salzburg, der nu løber til 2024. Derfor er der lagt op til et stort gennembrud den kommende tid, der måske kan ende i et nyt storsalg. Målet mod Bayern kan være starten på noget rigtigt stort.