Superliga-klubben AaB måtte for to uger siden sige farvel til cheftræner Jacob Friis, der sagde op sit job op for at kunne fokusere på sin leukæmi-ramte lille datter.

Foreløbigt har assistenttræner Peter Feher gjort det fremragende med to sejre ud af to mulige. Men det betyder ikke, at AaB-ledelsen ligger på den lade side.

Klubbens norske sportsdirektør, Inge André Olsen, er allerede i kontakt med flere kandidater til det varme nordjyske sæde.

»Vi har samtaler med flere kandidater på video. Det er jo lidt sværere at rejse lige nu. Men det er der, vi står. Vi har udset tre-fire interessante trænere, som vi har samtaler med,« fortæller Inge André Olsen til B.T. Sports podcast Transfervinduet.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Som udgangspunkt kigger vi først i Skandinavien. Det har været det primære for os at kigge i Skandinavien. Vi har gennemgået alle trænere, som har en skandinavisk baggrund. Det kan også være trænere, som kommer fra et andet sted end Skandinavien, men som arbejder i Skandinavien og kender kulturen.«

Og AaB-ledelsen har været meget grundige i jagten på den nye cheftræner. Der bliver kigget på alle parametre.

»Vi bruger også meget data. Ligesom vi gør det med spillere, gør vi det også i scouting af trænere for at se, hvem der får mere ud af sit hold, end man kan forvente ud fra budget og ressourcer. Hvem flytter sit hold i en positiv retning?«

»Der er big data en fin ting at bruge,« siger Inge André Olsen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Men selvom at feltet allerede er indsnævret til en håndfuld kandidater, kan der godt gå et stykke tid, før der blev sat nogle underskrifter på en kontrakt.

»Vi kommer til at bruge god tid for at finde den rette kandidat for os. Vi har stor tiltro til det hold, der kører det videre nu. Vi kommer ikke til at lade os presse af en deadline. Vi skal finde den rette mand. Vi er ikke der, hvor vi er rigtig tæt på at sige, at nu står vi med en ny træner.

»Men vi har et billede på nogle kandidater, som, vi synes, er interessante. Og så kommer vi til at arbejde videre på det i de to næste uger for at se, hvor vi så står der,« lyder det fra nordjydernes norske fodboldboss.

»Om den mand er klar om en uge eller 1. januar eller 1. februar, det er ikke vigtigt.«