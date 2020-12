Ståle Solbakken er et interessant navn, lyder det fra AaB's sportschef, Inge André Olsen, der i øjeblikket jagter ny træner til nordjyderne.

Den proces har været sat lidt på køl, da Inge André Olsen er på vej tilbage efter at have haft coronavirus.

Men nu er han klar til næste skridt.

»Jeg håber, jeg snart kan være tilbage på arbejde, så jeg kan lave plan over, hvordan vi får mødt vores kandidater rent fysisk og får snakket igennem. Vi arbejder med nogle interessante navne. Det er stadig omkring tre-fire navne, men vi er kommet ind i en fase, hvor nogle er mere interessante end andre,« siger han til B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet'.

Èt af de mest spændende navn, der er ledig på markedet, er tidligere FCK-manager Ståle Solbakken, som Inge André Olsen kender godt.

Er Ståle Solbakken realistisk for jer?

»Godt spørgsmål. Ståle vil altid være en interessant kandidat med alt, hvad han har bygget op i FCK. Det ville være naturligt at snakke med ham, men det er heller ikke sådan, at det er så realistisk. Ståle har været i FCK i så lang tid, så det kan være, han har brug for at tænke over, hvad fremtiden bringer. Men han vil altid være et interessant navn, men det er ikke noget, vi skal kommentere på, om han er en af de kandidater, vi står med i en slutfase.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Har du talt med ham?

»Det har jeg selvfølgelig. Jeg har brugt Ståle i mit arbejde i Norge, hvor jeg har brugt ham som reference på spillere. Ståle kender jeg godt, og selvfølgelig har jeg snakket med ham. Om jeg så har snakket med ham, om han skal blive ny cheftræner i AaB, det kan jeg ikke kommentere på. Men det har været naturligt at snakke med ham i andre forbindelser,« lyder det kryptisk fra Olsen.

Heller ikke IFK Norrköpings træner, Jens Gustafsson, som bold.dk har fortalt, AaB har holdt møder med, vil han kommentere.

»Det er naturligt, at der er spekulationer, når vi har sagt, vi går efter en skandinavisk profil. Jeg kan se, at Jens Gustafssons navn er blevet skrevet meget, men det ville være forkert at kommentere på enkeltnavne dér, hvor vi står nu,« siger han.

Han vil dog gerne fortælle, at man også har siet kandidater fra på grund af økonomi.

»Vi bruger den tid, vi har brug for. Der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres. I løbet af processen har vi haft mange kandidater, vi har tjekket ud og snakket, hvor det nogen gange kan være, at de forventer en helt anden økonomi, end vi gør. Og så falder de fra. Den proces har vi også været igennem,« siger AaB-chefen.

'Transfervinduet' er B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast, hvor panelet dykker ned i rygter og transferudviklinger.