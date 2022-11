Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Superligaen har fået sig en ny usleben diamant i form af OBs blot 18-årige gambier Yankuba Minteh – og nu kan B.T. afsløre, at han er i forhandlinger med fynboerne om en ny kontrakt.

Med en voldsom fart, en ukuelig opportunisme og et fornemt slutprodukt i form af et mål og tre oplæg så er Minteh nu en alvorlig konkurrent til brunsvigeren i de fynske hjerter.

Og med en selvtillid, der har fået ham til at tale om Superliga-guld til OB, ja, så har han faktisk gjort opmærksom på sig selv i en sådan grad, at han er en af de mest omtalte spillere i Superligaen netop nu – efter blot fem kampe for de blå og hvide fra O'ense.

Det er kun lidt over to måneder siden, at OB hentede den unge uskolede kantspiller på en toårig kontrakt med intentionen om, at han skulle starte på U19-holdet og bevise sit værd, før han kunne få lov at spille med de voksne og gøre sig fortjent til en længere aftale.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Men han har driblet uden om de første skridt i de fynske planer, og mens han allerede er forfremmet permanent til førsteholdet, så er han altså også i forhandlinger med fynboerne om en ny kontrakt.

Ifølge B.T.-podcasten Transfervinduets oplysninger vil OB nemlig gerne sikre sig en længere aftale end den nuværende, der udløber i 2024 – for man er klar over, at man har en af de mest potentialefyldte spillere set i lang tid i Ådalen, og som kan ende med at blive et stort salg.

Med en mulig ny aftale kan Minteh efter alt at dømme se frem til et lønhop, fordi han som bekendt kom til klubben på en aftale, hvor planen var en helt anden.

Og for OB handler det om at få en længere aftale med Minteh, der ifølge B.T.s oplysninger allerede er blevet et navn, som klubber i de større europæiske ligaer har lagt mærke til – blandt andet har hollandske, tyske og italienske klubber lagt forsigtige følere ud med indikationer om, at man vil følge Mintehs udvikling tæt.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

For det er trods alt kun fem kampe, at Minteh har leveret på et niveau, der har kastet to pladser på Rundens Hold af sig.

I OB vil fodbolddirektør Björn Wesström ikke fortælle meget om kontraktforhandlingerne.

»Generelt kommunikerer vi kun om spillernes aftaler, når noget ændrer sig i forhold til den nuværende aftale. Med det sagt, har jeg ingen kommentarer til spekulationer vedrørende individuelle spilleres forhandlinger med klubben,« skriver han til B.T. og kalder dialogen om den nuværende fremtid med Minteh og dennes bagland for 'rigtig god'.

Du kan høre Transfervinduets behandling af emnet øverst i denne artikel. Her kan du også høre mere om OB-stjernen Armin Gigovic, der snart kan være fortid i klubben, da hans aftale udløber ved årsskiftet.