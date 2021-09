Egnsplanvejen i Aalborg er blevet mere populær end forventet.

Trafikken er støt stigende, og derfor har Aalborg Kommune allerede varslet én udvidelse af vejen. Flere kan dog være på vej, forudser ekspert.

Beregninger fra By- og Landskabsforvaltningen viser, at et stykke af Egnsplanvej lige syd for Nyt Aalborg Universitetshospital ikke har den nødvendige kapacitet til den ventede trafik, når det nye supersygehus tages i brug fra andet halvår af 2023.

Derfor skal der laves en massiv udbygning af Egnsplanvej mellem Hadsundvej og Hadsund Landevej. To spor bliver til fire, så der skabes plads til de mange kommende bilister. En udbygning, der allerede tages hul på til næste år.

B.T. har talt med trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet. Han er personligt blevet overrasket over, hvor meget trafik der er opstået på Egnsplanvej. Noget, der får ham til at komme med en interessant forudsigelse.

»Jeg tror helt sikkert, der bliver behov for at udvide yderligere,« siger han.

»Der er ikke noget, der tyder på, at de overordnede rammebetingelser for at køre i biler bliver ringere. Samtidig bliver vi rigere, og så får flere formentlig lyst til at køre i bil,« uddyber trafikforskeren.

Tidligere onsdag kunne Nordjyske fortælle, at det er kommet bag på Aalborg Kommune, hvor mange trafikanter der vil benytte vejen.

Inden Nyt Aalborg Universitetshospital kom i spil, var trafikken på Egnsplanvej mellem Hadsundvej og Hadsund Landevej beregnet til 3.900 bilister i døgnet, hvilket siden steg til 4.966 bilister. Men de nyeste trafikmodelleringer anslår en trafikmængde på 11.000-12.000 køretøjer pr. døgn inklusive den opskrevne trafikmængde til det nye hospital.

Harry Lahrmann kender ikke detaljerne i de beregningsmodeller, som Aalborg Kommune bruger, men konstaterer i hvert fald en ting.

»De har gættet forkert på, hvor mange biler der vil køre på vejen. Den model, de brugte i første omgang, kunne have været bedre,« siger trafikforskeren.

Han indskyder dog, at det langtfra er første gang, at en trafikmodel har skudt forkert.

»Det er meget svært at lave stensikre beregninger på. Man kan ikke gøre andet end at forsøge med de bedst tilgængelige modeller,« siger han.

Hvor mange kommer til at cykle, hvor stor bliver udbygningen af sygehuset, hvor mange besøgende, hvor mange bruger en busrute ud til sygehuset og så videre.

Egnsplanvej, der forbinder Hadsund Landevej i øst med motorvej E45 i vest, er Aalborg Kommunes hidtil dyreste vejprojekt.

I magistratens budgetforslag 2022-2025 er der afsat godt 38 millioner kroner til den kommende udvidelse, der udover flere spor rummer svingbaner, dimensionering af nyt firebenet kryds og vejadgangen til nyt busdepot syd for NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital, red.).