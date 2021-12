Det er til glæde for mange, men kan i den grad også skabe udfordringer.

Tirsdag og onsdag er flere danskere, særligt nordjyder, vågnet op til snedækkede landskaber og ikke mindst glatte veje.

Og skal man ud i trafikken, så er det en god idé at klæde bilen ordentligt på.

»Over de seneste 20 år er vi blevet bedre til at skifte til vinterhjul, men det er ikke det samme som, vi er gode nok,« siger Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør på FDMs medlemsblad Motor.

I Nordjylland alene var der tirsdag morgen fem uheld, som alle skyldtes glat føre. Onsdag var den så gal igen. Her kørte blandt andet en bus af vejen ved Hobro. Om de involverede køretøjer havde vinterhjul på er dog ukendt.

»Det, der er fælles for alle år, er, at når den første dag med vinter kommer, så stiger uheldene,« siger Søren W. Rasmussen og understreger at han ikke kender til omstændighederne i de konkrete tilfælde tirsdag morgen i Nordjylland.

»Det sker dels fordi, at folk ikke har sat vinterhjul på og dels fordi, folk ikke er trænet i at køre i vinterføre. De kører med for høj fart og for lav afstand,« forklarer Søren W. Rasmussen.

I Danmark er der ikke lovkrav om at have vinterhjul på bilen i de kolde måneder, som man ellers kender det fra lande som Sverige og Tyskland. Men alligevel opfordrer FDM bilister til at skifte dæk.

»Der er en klar opfordring fra alles side om at køre med vinterhjul. De er lavet i et materiale, der gør, at de bedre kan klare lave temperaturer, og så er mønsteret lavet på en måde, så det kan få fat i underlaget, selvom der er sne eller is på vejen,« siger han.

Ifølge Søren W. Rasmussen koster fire vinterhjul til eksempelvis en VW Golf typisk 6.000 kroner. Og hvis man ikke selv kan montere dem vil der oveni det komme udgifter til det. Men hvad den præcise pris på vinterhjul er, afhænger af, hvilken bil du har.

»Det er en rigtig god investering. Både fordi det giver større sikkerhed, men det mindsker også risikoen for dumme skader, hvis man glider på en parkeringsplads. Udbedring af den slags skader kan let blive dyrere end vinterhjulene,« siger Søren W. Rasmussen og pointerer at et sæt vinterhjul typisk kan bruges over fire vintre, afhængigt af, hvor meget man kører.

Han anbefaler at man skifter til vinterhjul allerede 1. november og sørger for at bestille tid i god tid, hvis man skal have hjælp til at montere dem. Og selvom vi for længst har overskredet 1. november, så råder han til, at man for skiftet til vinterhjul snarest og kommer desuden med et råd til dem, der ikke bare er på udkig efter vinterhjul, men en helt ny bil.

»Hvis man er i gang med at købe ny bil, og det er der mange der er i øjeblikket, så er mit råd, at man køber fire vinterhjul med, så det bliver en samlet handel.«

Onsdag ventes der ifølge DMI at falde optil 20 centimeter sne i et nordjyske.