Hvis du har planer om at bevæge dig rundt i København i weekenden, kan du med god grund læse med her.

Kombinationen af Copenhagen Pride Parade om lørdagen og Copenhagen Ironman om søndagen gør transporten en kende mere vanskelig.

»Jamen, det er klart, der vil være kortvarige perioder, hvor dele af København er afspærret,« siger Jesper Bangsgaard, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi, til TV 2 Lorry.

Københavns Politi forventer, at der kan forekomme forlænget rejsetid for de personer, der tænker at bruge bilen lørdag eller søndag.

Og nu skal du holde tungen lige i munden, hvis du alligevel vil bruge bilen og vil undgå de værste trafikpropper.

Herunder er planen for paraden lørdag, som starter klokken 13.00.

Paraden starter på Frederiksberg Rådhus

Allégade

Pile Allé

Frederiksberg Allé

Vesterbrogade

Hammerichsgade

Jamers Plads

Studiestræde

Paraden slutter på Rådhuspladsen

Paraden slutter klokken 17.30 på Rådhuspladsen, men festen kommer til at fortsætte det meste af natten. Undgå de gaderne, hvor paraden foregår, hvis du vil forsøge at undgå trafikproblemer.

Søndag skal man atter holde øje med trafikken. Mænd og kvinder i motionstøj indtager byen under Copenhagen Ironman.

Men på grund af de lange distancer er det et væsentligt større område, hvor man skal være opmærksom.

Herunder er planen for Copenhagen Ironman, som starter klokken 07.00.