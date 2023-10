Den tyske bilgigant Volkswagen stopper fra årsskiftet med at sælge benzin- og dieselbiler i Norge.

Det skriver det norske medie E24 ud fra en pressemeddelelse fra bilproducenten.

Selvom Volkswagen har solgt mere en 1,1 millioner benzin- og dieselbiler på det norske bilmarked, er det således snart slut.

I stedet satser man udelukkende på elbilmarkedet, lyder det.

Et marked, der indtil videre har været en kæmpe succes for Volkswagen, hvor den elektriske Volkswagen ID i september blev den 4. mest solgte bil i Norge.

»Det skyldes formentlig både, at nordmændene ønsker klimavenlige løsninger, et bredt udvalg af elbiler i alle segmenter, men også politikernes vilje til at give gode incitamenter,« siger Ulf Tore Hekneby, direktør for Norges Volkswagen-importør, til mediet.

Herhjemme går flere og flere danskere også efter el, når de skifter bilen ud, hvor cirka halvdelen af de næsten 15.000 nye personbiler, der i september rullede ud fra forhandlerne, var en elbil eller en pluginhybrid.

»Jeg tror helt sikkert, vi ser et massivt gennembrud for elbiler lige nu, og at den her store vækst vil fortsætte,« udtalte B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, i den forbindelse.

Dog har Volkswagen øjensynligt ikke den samme plan for Danmark – endnu.

Det er 75 år siden, at Volkswagen etablerede sig i Norge og 10 år siden, at den første helelektriske Volkswagen blev registreret i landet.