Det er især i den nordvestlige del af landet, at danskerne fredag skal trække kraven helt op om ørene og holde på hat og briller.

DMI varsler flere steder om såkaldt voldsomt vejr, hvor hård vind med op til 30 m/s kan påvirke omgivelser og udendørsaktiviteter.

Der er derfor tale om en blæsende fredag, hvor der i morgen- og formiddagstimerne vil udvikles en hård vind til kuling og ved kysterne op til hård kuling.

Lørdag vil det blæsende og til tider våde vejr fortsætte, mens søndag klarer lidt op.

Flere steder i landet vil i dag også være vindstød af strømstyrke. Det vil hovedsageligt kunne mærkes i kystregionerne i Nordvestjylland.

I løbet af eftermiddagen vil de kraftigste vinde aftage vestfra.

I et varsel melder DMI's vagtchef Anja Bodholdt, at der er en risiko for at vejret andre steder i landet også udvikler sig til vindstød af stormstyrke.

Det gælder Nord- og Syddjurs, Samsø, Kalundborg, Odsherred, flere steder på den Nordsjællandske kyst samt Bornholm.

Som konsekvens aflyser Scandlines otte færgeovergange mellem Gedser og Rostock.

Det omhandler afgange fra Gedser klokken: 09:00, 11:00, 13:00 og 15:00. Fra Rostock er det: 09:00, 11:00, 13:00 og 17:00

De resterende afgange forventes at gå efter planen.

Fredagens kraftige vinde skyldes et lavtryk, som ligger øst for Oslo, og som bevæger sig mod nordøst.