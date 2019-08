En alvorlig ulykke fandt torsdag sted, da en spøgelsesbillist kørte frontalt ind i en anden billist.

Ulykken skete på en hovedvej i den tyske by Dortmund, og billisterne omkring ulykken holdt med det samme ind til siden for at gøre plads til et redningsspor.

Det fik en utålmodig billist i en hvid Audi til at udnytte situationen.

Det skriver tyske Merkur.

Den hvide Audi kørte i redningssporet mod trafikken for at komme væk fra trafikproppen. Foto: Andreas Pisarki Vis mere Den hvide Audi kørte i redningssporet mod trafikken for at komme væk fra trafikproppen. Foto: Andreas Pisarki

Den 18-årige mandlige billist vendte om, da han ikke kunne passere ulykken, og kørte tilbage gennem redningssporet.

På den måde blokerede han vejen for ambulancer og redningsfolk, som ikke ville have kunnet passere billisten – og blev selv spøgelsesbillist.

Talsmanden for brandvæsnet i Dortmund, Andreas Pisarki, sad selv fast i trafikken og tog et billede af den hvide Audi, der kørte mod trafikken i redningssporet.

Han udtaler, at han tog billedet for at have bevis på hændelsen, men også for at gøre det klart for alle, at den slags adfærd ikke kan tolereres.

Ifølge tyske medier skal den utålmodige billist have udtalt, at han havde fået at vide af en politimand, at han bare skulle køre ud ad redningssporet.

Politiet fordømmer dog selv hændelsen og udtaler, at de er ved at undersøge den 18-årige billist.

Selve ulykken endte tragisk, da en 69-årig kvinde døde af sine kvæstelser.

Det fremgår ikke, om den 18-årige billist var skyld i forsinkelser fra redningsfolket.