Der er fredag aften sket en voldsom ulykke på Herningmotorvejen ved Pårup-afkørslen.

Der er tale om et solouheld med en lastbil. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Vi modtager en anmeldelse klokken 18.46 om et færdselsuheld. Vi får at vide, at det er et solouheld, og at der er vragdele over hele kørebanen i begge retninger omkring uheldsstedet,« siger vagtchef Allan Riis.

Det er endnu uklart, hvad status er på lastbilchaufføren. Det bliver undersøgt nærmere nu, siger politiet.

Opdateres...