Det kolde vintervejr har ført til flere uheld på vejene torsdag morgen og formiddag.

Både DMI og Vejdirektoratet advarer om meget sne- og isglatte veje over det meste af landet, men det dårlige føre kan alligevel mærkes på afviklingen af morgen- og formiddagstrafikken.

»Kør hjemmefra i rigtig god tid. Trafikken snegler sig afsted flere steder og det tager dobbelt så lang tid at komme frem.«

Sådan skriver P4 Trafik København og Sjælland om situationen i hovedstadsområdet torsdag morgen.

Busser og tog er også påvirket af vintervejret torsdag morgen. Her er det på Roskilde Station, hvor togene er forsinkede. Foto: Foto: Silla Bakalus Vis mere Busser og tog er også påvirket af vintervejret torsdag morgen. Her er det på Roskilde Station, hvor togene er forsinkede. Foto: Foto: Silla Bakalus

Også den kollektive trafik er påvirket, hvor både busser og tog kører med store forsinkelser på grund af vejret.

Og det er bestemt ikke kun i hovedstadsområdet, at vejret giver problemer.

»Store trafikale udfordringer på grund af sne og glatte veje, hvis du skal til Aarhus,« skriver P4 Trafik Syddanmark om vejret i Østjylland.

Det betyder blandt andet lang kø på E45 i begge retninger mellem Skanderborg og Aarhus og op til en times ekstra rejsetid.

Der er også kø på flere indfaldsveje til Aarhus, lyder det.

I morgentimerne var vejret skyld i en del uheld på vejene rundt omkring.

På Holbækmotorvejen var der et uheld kort efter Kirke Sonnerup, hvor venstre spor en overgang var spærret i vestgående retning.

»Det trækker kø i begge retninger,« skrev P4 Trafik København og Sjælland på det sociale medie X.

Også på Køge Bugt Motorvejen har der været uheld og problemer med kø og forsinkelser.

På Rute 22 kort efter Bjerge har der også været et uheld.

Det betyder, at de ene spor er spærret, skriver radiostationen, som tilføjer:

»Pas på de glatte og snedækkede veje her til morgen,« lyder rådet fra P4 Trafik København og Sjælland.

Over hele landet advarer Vejdirektoratet om, at der er risiko for is- og sneglatte veje, og der har også været flere uheld i det jyske.

Det gælder eksempelvis på Rute 13 fra Viborg mod Vejle mellem Neder Hvam og Thorning, hvor der har været et uheld.

Og på Rute 26 fra Aarhus mod Viborg mellem Lading og Hammel.

B.T. følger vejr- og trafiksituationen hele morgenen.