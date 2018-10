Når klokken slår 03.00 natten til søndag, stiller Danmark uret en time tilbage, når tiden skifter fra sommertid til vintertid. I samme moment vil to DSB-tog holde stille.

Det er nærmere bestemt to intercity-tog, som skal gøre holdt i en time, skriver Finans.dk.

»Nøjagtig som tidligere år har vi valgt at lade to tog holde stille en time i forbindelse med overgangen fra sommer- til normaltid,« skriver Tony Bispeskov, informationschef i DSB, i DSB’s nyhedsbrev og uddyber:

»Alternativet er, at vi kører samme tog i både sommer- og normaltid. Der er imidlertid ikke økonomi i at køre ekstra tog midt om natten. Det er heller ikke et alternativ at lade toget fortsætte kørslen i sommertid, fordi så skuffer vi kunderne, der venter længere fremme på strækningen,« skriver han.

Der vil være kaffe, te og andet godt til de passagere, der skal sidde og vente i en time. Foto: Linda Kastrup Vis mere Der vil være kaffe, te og andet godt til de passagere, der skal sidde og vente i en time. Foto: Linda Kastrup

Passagererne vil dog ikke være henvist til at sidde og stirre ud i luften.

DSB’s personale vil nemlig servere kaffe, te, kildevand og chokolade til de passagerer, som skal sidde stille i en time.

Det ene tog er det med afgang 22.28 fra Københavns Lufthavn til Aalborg, som vil holde stille i en time, når det kommer til Aarhus.

Det andet er afgangen klokken 23.48 fra Randers mod Københavns Hovedbanegård. Det holder stille i en time i Fredericia.