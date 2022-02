Hvis der er lidt ekstra glat på vejene i weekenden, så er der en særlig årsag til det.

I hvert fald hvis du bor i Aarhus Kommune, hvor hver sjette salt- og fejemaskine er blevet stående i garagen.

Kommunens vinterberedskab er nemlig hårdt ramt af corona, hvor hver sjette medarbejder »ligger under dynen,« skriver de på Facebook.

»Selvom vi har tilkaldt al arbejdskraft, så kommer vi ikke udenom, at det vil påvirke vores saltning de næste dage, hvor vejrudsigten siger frostgrader i natte- og morgentimerne,« skriver de.

Det betyder, at kommunen må prioritere, hvor der saltes.

I første omgang er det 'klasse 1 veje', der bliver saltet, inden de når til 'klasse 2 veje' og cykelstier.

»Vi kommer hele vejen rundt, som vi plejer, men ikke inden myldretrafikken begynder. Alle ruterne bliver altså løst, men nogle skal køre to ruter, og de kan kun være på et sted ad gangen,« siger driftschef for Teknik og Miljø, Kim Gulvad, til B.T.

Han appellerer derfor til alle om at passe ekstra godt på, når de bevæger sig ud. Vinterberedskabet arbejder så hurtigt, de kan, garanterer de.

»Vi håber, at vi kan holde skindet på næsen, så det ikke kommer til at give større gener,« siger Kim Gulvad.

Du kan få overblik over veje og cykelstiernes klasser her.