Fra nu af kan du ikke længere få en parkeringsbøde, hvis du indtaster en forkert nummerplade.

Det sker efter, at en mand - Arne Markdal - har vundet en sag mod Københavns Kommune.

Det skriver TV2 Lorry.

»Der er endelig tale om retfærdighed. Det var jo helt urimeligt dengang, selvom jeg havde betalt for min parkering, så skulle jeg straffes, fordi jeg skrev et ciffer i min nummerplade forkert,« siger Arne Markdal til Lorry.

For tre år siden fik Arne Markdal en parkeringsbøde på Blegdamsvej i København, fordi han netop havde skrevet et forkert ciffer i hans nummerplade.



På trods af fejlen vil Københavns Kommune ikke annullere bøde - heller ikke selvom Arne Markdal havde betalt for sin parkering.

Herefter tog han sagen op med FDM, Bilejernes interesseorganisation.

Og nu, tre år efter, er der faldet dom i sagen, efter den har været igennem alle tre retsinstanser.

For Arne Markdal handler det dog om langt mere end at skulle betale en simpel bøde. Det handler også om det principielle i, at Københavns Kommune nu ikke længere må udstede bøder, hvis andre bilister har skrevet et ciffer forkert.

Og det principielle er da også vigtigt. For Arne Markdals sag er ikke enestående. Der er cirka 3.000 lignende sager om året, ifølge Københavns Kommune.