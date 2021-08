Vestmotorvejen er i øjeblikket spærret i vestgående retning ved Sorø – og politiet er massivt til stede.

Det skyldes, at en personbil er blevet ramt af en genstand.

»En personbil er blevet ramt af en større genstand, idet den passerede under motorvejsbroen ved afkørsel 38,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Jacob Hansen.

»Forruden blev knust,« tilføjer han.

Politiet ved endnu ikke, hvilken genstand, der sandsynligvis blev kastet ned fra motorvejsbroen.

Der er ikke set nogen personer løbe væk fra stedet.

»Heldigvis er der ikke tale om personskade,« siger vagtchefen og tilføjer, at politiet tager sagen meget alvorligt, da det kunne være gået helt galt.

Vestmotorvejen er spærret ved afkørsel 37, Sorø, i vestlig retning – og det giver store trafikale udfordringer.

Vi er i øjeblikket til stede med flere patruljer på Vestmotorvejen omkring afkørsel 38. Vi undersøger et forhold hvor en personbil er ramt af en genstand ved passage under motorvejsbroen. Vi tager anmeldelsen meget seriøst og undersøger pt. gerningsstedet. #politidk — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) August 12, 2021

Der er opstået flere kilometer kø på Vestmotorvejen fra Ringsted mod Slagelse.

Vejdirektoratet oplyser, at bilister på strækningen må forvente forlænget rejsetid på op til en time og 30 minutter.

»Bilisterne skal køre fra ved frakørsel 37, Sorø, og kan komme tilbage på motorvejen ved tilkørsel 39, Slagelse Vest,« siger Jacob Hansen.

På et tidspunkt bliver motorvejen også spærret i østgående retning ved frakørsel 38. Til den tid forventer vagtchefen, at bilisterne vil kunne køre fra ved frakørsel 39 og komme tilbage på Vestmotorvejen via tilkørsel 37.

Foto: Mikkel Bering/Byrd Vis mere Foto: Mikkel Bering/Byrd

Præcis hvornår motorvejen kan genåbnes, ved politiet endnu ikke, men der forventes først normal trafik midt på eftermiddagen.

Politiet modttog anmeldelsen klokken 10.42.

