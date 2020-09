Vesterbrogade i København blev fredag formiddag spærret i begge retninger ved Frederiksberg Allé.

Det skyldtes, at brandvæsenet var i gang med at slukke en brand i en ejendom.

Kort efter middag oplyses det dog, at vejen er blevet åbnet igen i begge retninger.

»Så er der igen åben for trafik gennem Vesterbrogade. Brandvæsen og politi er færdig på stedet,« oplyser Københavns Politi.

Hovedstadens Beredskab har tidligere oplyst på Twitter, at årsagen til afspærringen skyldtes, at der har været ild i en madras på et spidsloft.

Branden er blevet slukket.

Der blev efterfølgende foretaget eftersyn af resten af ejendommen.

Årsagen til, at der gik ild i madrassen, er endnu ukendt.