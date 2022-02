Skal du med toget torsdag morgen, så gælder det om at holde dig godt orienteret.

Flere steder i landet - og særligt på Fyn - har DSB og Arriva nemlig problemer.

Således kører DSB med færre tog mellem Helsingør og Københavns Hovedbanegård på grund af, at et træ er væltet ned i køreledningerne mellem Helsingør og Nivå.

Derfor kan DSB kun køre i et spor på strækningen, hvilket betyder, at du skal regne med længere rejsetid. Banedanmark arbejder på stedet og regner først med at være færdige mellem 07.00 og 08.00, oplyser DSB.

Imellem Fredericia og Odense kæmper DSB også stadig med en fejl på en køreledning ved Tommerup.

Det betyder, at der torsdag morgen stadig bliver kørt med togbusser som erstatning for regionaltogene mellem Odense og Fredericia. InterCity og InterCityLyn kører dog på strækningen.

Det er dog ikke kun DSB, der er udfordret. Også togoperatøreren Arriva må melde om aflysninger på Svendborgbanen på Fyn på grund af vejret. Det skriver P4 Trafik på Twitter.

Der er tale om aflysninger både i retningen mod Odense fra Svendborg på minuttallet .33 og i modsat retning på minuttallet .46.