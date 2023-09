Den nye asfalt på Holbækmotorvejen bliver glat i regnvejr.

Asfalten er nemlig ny og skal køres til, før den er sikker nok.

Derfor sætter Vejdirektoratet hastigheden ned på strækningen ved Hedehusene i en periode.

Vejdirektoratet skriver i en pressemeddelelse, at hastigheden i retning mod København de kommende seks til otte uger kommer til at ligge på 80 kilometer i timen.

»Det er slet ikke unormalt, at nylagt asfalt kan være glat i vådt føre og lige skal slides til, før man opnår den ønskede friktion,« siger områdechef i Vejdirektoratet Søren Andersen.

Han forklarer, at de sten, der giver friktionen, er indhyllet i en tynd film af bitumen.

Bitumen er det sorte klister, der anvendes i asfalt, og den forsvinder lige så snart, bilerne begynder at køre på vejen.

»Nogle gange tager det lidt længere tid, og så er man nødt til at sætte hastigheden ned,« siger Søren Andersen.

Om nogle måneder vil Vejdirektoratet tage nye prøver for at undersøge, om friktionen er forbedret. Når resultaterne lever op til grænseværdierne, bliver hastighedsbegrænsningerne ophævet igen.

»Men her og nu er der ikke andet at gøre end at vente og lade den daglige trafik gøre sit arbejde, så vejen kan blive kørt godt til,« siger Søren Andersen.

Det er ikke farligt at køre på asfalten, men særligt i vådt vejr er der risiko for dækslip og øget bremselængde.