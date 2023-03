Lyt til artiklen

Snestorm og slud med dertilhørende glatte veje er blot noget af det, der er på menuen denne tirsdag morgen.

I den forbindelse kommer Vejdirektoratet med særligt tre anbefalinger til alle dem, der skal ud i trafikken.

For det gælder om at være ekstra opmærksom ude på vejene i dag, lyder det fra den vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter.

»Fordi vi har de temperaturer, vi har, så skal man altså køre ekstra forsigtigt, køre i god tid, og så bare holde ekstra god afstand,« lyder anbefalingen.

Her ses et billede fra Aalborg natten til tirsdag. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her ses et billede fra Aalborg natten til tirsdag. Foto: presse-fotos.dk

Den nordlige del af landet har i løbet af natten været det område, der indtil videre har fået mest sne.

Heldigvis har det dog ikke ført til større ulykker, oplyser den vagthavende hos Vejdirektoratet.

»Der har ikke været så meget trafik i løbet af natten, så der har ikke været så meget at se til. Men på den nordjyske motorvej omkring Aalborg har vi haft nogle lastbiler, der ikke har kunnet komme op ad nogle bakker. Men vi har været forskånet for større uheld. Heldigvis,« siger han.

Men snart begynder myldretiden, og der begynder ifølge Vejdirektoratet stille og roligt at komme flere biler ud på vejene.

Det er umiddelbart ikke til at sige, hvor det kan blive værst – og derfor rådes trafikanter til at være ekstra opmærksomme i hele landet.

»Det er præventivt saltet i hele landet, og de holder klar med sneploven i de områder, hvor sneen begynder at lægge sig. Men i dag må man forvente, at man lige skal tage ud af døren nogle minutter før, man normalt vil gøre det, så man kan køre lidt mere roligt,« lyder rådet fra den vagthavende:

»For det er svært at sige, hvilke områder der bliver hårdest ramt – også fordi vi kan se, at hver gang, der kommer nedbør, uanset om det er regn eller sne, så er det en tendens til, at vi ser flere uheld. Så ligegyldigt hvor man skal ud at køre, så er det om at gøre det forsigtigt.«