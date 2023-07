Sommer, sol og bilkø.

To gode og en rigtig dårlig udsigt som også i år ser ud til at blive en realitet i trafikken.

Det melder Vejdirektoratet i en ny prognose på sin hjemmeside.

Direktoratet skriver blandt andet:

'Rejsetrafikken i sommerferien bevæger sig hovedsageligt på tværs af landet mellem Sjælland og Jylland, samt til og fra Tyskland ved de dansk-tyske grænser.'

'De mest berørte strækninger vil være E20 Vestmotorvejen, E20 Fynske Motorvej, E45 Østjyske Motorvej/Sønderjyske Motorvej ml Aarhus og den dansk-tyske grænse samt på rute 21 til og fra Sjællands Odde. Derudover kan der også være ekstra trafik mod færgeovergangene på E47 Sydmotorvejen ved Rødby og på E55 Gedser Landevej ved Gedser.'

Men også ved den jyske vestkyst, Skagen og i Nordsjælland kan der være ekstra trafik ved sommerhusområderne.

Vejdirektoratet anbefaler, at man kan kører uden for de mest trafikerede tidsrum.

Og hvornår er det så?

Det dummeste tidspunkt at begive sig afsted på i sommerferien er lørdage mellem klokken 10 og 15. Her meldes der om stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid.

Søndage mellem 12 og 16 meldes der om tæt trafik og risiko for mindre kødannelser.

Har man muligheden for at køre fredag i stedet for at vente til weekenden er det klart at foretrække, da man her forventer, at trafikken afvikles uden de store forsinkelser døgnet rundt.

Når vi kommer hen til ugerne 31 og 32 begynder den store hjemrejsetrafik for alvor, og her gælder det også om at undgå søndage mellem 12 og 16.

Her forventes nemlig meget trafik på tværs af landet især fra Jylland mod hovedstadsområdet via Fyn og Sjællands Odde samt nordover fra Tyskland.