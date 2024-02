Kombinationen af store mængder sne på vejene og ferietrafik lover ikke godt for fredagen.

Det er man helt med på hos Vejdirektoratet, hvor Kenneth Molberg er vagthavende.

»Vi er mandet helt op hos os og har kaldt ekstra bemanding ind. Vi er klar til det værste og holder tæt øje med situationen på vejene,« siger han til B.T.

DMI melder om et langvarigt snevejr. Det kan tage 12-18 timer fra sneen begynder at falde, til den enten går over i regn eller ophører. Den samlede snemængde kan komme op på 5–15 cm, og i den centrale del af Jylland lokalt op til 20 cm

Torsdag er forberedelserne derfor begyndt hos Vejdirektoratet.

»Der bliver saltet derude, og vi gør alt, hvad vi kan for at skabe de bedste forhold på motorvejene,« siger den vagthavende hos Vejdirektoratet, der har et par råd til bilisterne, som skal afsted fredag.

»Det gælder selvfølgelig om at køre efter forholdene og holde god afstand til de andre bilister. Kommer der rigtigt meget sne, er det også klogt at have vand og lidt mad og et tæppe med, hvis man skulle køre fast og eller sidde i kø,« siger han.

Sneen begynder at falde fredag morgen i Sønderjylland, den når Aarhus og København omkring middag og rammer Nordjylland fredag aften og natten til lørdag.

En god idé er også løbende at tjekke udsigterne på Vejdirektoratets hjemmeside.

»Vi er her 24 timer i døgnet og opdaterer med det samme, vi ved noget, så der er god grund til lige af følge med. Situationen er jo ikke den samme, hvis man skal mod Vesterhavet eller Skagen for eksempel,« siger Kenneth Molberg, der trods alt er fortrøstningsfuld for fredagens trafiksituation.

»Der er typisk rigtigt mange, der først kører afsted lørdag, når de får ferie, så det ser ud til at blive den helt store trafikdag. Der håber vi så, at vejret bliver lidt bedre,« siger han.

DMI meddeler, at vejrforholdene ventes at bedres sydfra fredag aften.