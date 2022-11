Lyt til artiklen

Visse trafikanter må forvente en lidt længere rejsetid.

For Vejdirektoratet skriver på sin hjemmeside, at lette og vindfølsomme køretøjer forbydes at køre over broen.

Det sker, fordi der er meget kraftig vind fredag på 15 meter i sekunder.

Vinden forventes ifølge Vejdirektoratet at aftage ved 17-tiden.

Forbuddet omfatter en række forskellige køretøjer.

Trailere, anhængere, campingvogne uanset, hvilket køretøj de trækkes af.

Øvrige påhæng som en tom eller let lastbiltrailer, hvor den samlede vægt af traileren er under 10 tons.

Autocampere med en samlet vægt under 3.500 kilo.