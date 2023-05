En hjort hopper ud foran din bil, og du rykker instinktivt i rattet.

Men pas på.

I dit forsøg på at undvige dyret, kan du nemlig uforvarende komme til at skabe en endnu farligere situation i trafikken.

Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som lige nu kører en kampagne overfor bilister med gode råd til, hvordan du undgår at ramme et dyr.

Sådan undgår du at køre et dyr ned Ser du et vejskilt, der advarer om hjorte, så sæt farten ned. Særligt i skovområder, eller hvis det er mørkt.

Når du kører i åbne områder, så vær opmærksom på, hvad der sker i vejkanten – særligt ved vejkanter med tæt bevoksning

Hold øje med refleksioner fra dyrenes øjne Kilde: Vejdirektoratet

Og ikke mindre vigtigt: Hvad du gør, hvis ulykken er ude.

Kampagnen er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Dyrenes Beskyttelse, og den understreger, at det er vigtigt at ringe 1812, hvis du kører et vildt dyr ned.

Hvert år bliver mere end 10.000 vilde dyr dræbt i trafikken herhjemme, og lige nu er risikoen for at køre et dyr ned ekstra stor. Netop nu er det højsæson for hjortepåkørsler.

Og det er farligt. Ikke bare for dyret, men også for dig og andre i trafikken.

Sådan gør du, hvis uheldet er ude Parkér uden for kørebanen

Ring 1812, hvis dyret stadig lever

Hvis der ligger et dødt dyr på kørebanen, så fjern det kun, hvis det udgør en risiko for, at andre forulykker ved påkørsel

Hvis det er på motorvej, MÅ DU IKKE STANDSE. Kør i stedet fra, når du har mulighed for det – medmindre der er alvorlige skader på bilen, så hold ind i nødsporet

Sker uheldet på en motorvej eller et sted med meget trafik, så kontakt Vejdirektoratets Trafikcenter på telefon 80 20 20 60

Ring 112 ved personskade

Derfor råder Vejdirektoratet til, at du forsøger at undgå pludselige undvigemanøvrer eller meget hårde opbremsninger.

Du risikerer nemlig at miste herredømmet over din bil og køre ind i andre biler eller træer, som gør ulykken endnu værre.

»Der er over de seneste 20 år kommet en million flere biler på vejene, og det kan blandt andet være en medvirkende årsag til, at flere og flere dyr bliver påkørt. Derfor er det vigtigt at minde trafikanterne om at være ekstra opmærksomme på deres omgivelser og sætte farten ned, når de ser et hjorteskilt i vejkanten. Og huske på, at kommer der én hjort, følger der som regel flere efter,« siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.