Kø, kø og atter kø.

Bare tanken om at sidde i kø kan det få de fleste til at vende øjne.

Antallet af køer har været begrænset under corona, men den situation ser ud til at ændre sig – især når man skal ind og ud af København.

»Helt overordnet har det sidste halvandet år været væsentligt anderledes på grund af corona. Hele Danmark har været nedlukket, og det har selvfølgelig også påvirket trafikken.«

»Det har tydeligt kunne aflæses, og der har været perioder, hvor vi har været helt under 40 procent af 2019-niveauet.,« lyder det fra Kasper Rosenstand, som er afdelingsleder ved Vejdirektoratet.

Og det lave antal biler på vejene under coronanedlukningen har til tider efterladt vejene nærmest øde.

Men ifølge Vejdirektoratet er bilerne nu tilbage på – næsten som før coronanedlukningerne.

»Da vi gik ind i 2021, var vi på omkring 30 procent under normalen fra 2019, men trin for trin har vi nærmet os det normale niveau igen. Her, hvor vi er nu, er vi kun ved at være et par procent under forholdene fra 2019, som vi måler efter.«

Bilkøerne ser dog ud til at være kommet for at blive – igen. Medmindre at der sker noget helt uventet i coronasammenhæng, lyder det fra Kasper Rosenstand

»Fremtiden afhænger af, om folk for eksempel fortsætter med deres hjemmearbejde, eller om samfundet ender med at blive lukket ned igen.«

»Det må tiden vise.«