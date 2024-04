1. marts var ikke blot starten på foråret.

Det er også datoen, hvor motorcykelsæsonen officielt begynder.

I den anledning er Vejdirektoratet ude med en advarsel i en pressemeddelelse, for de oplever et øget antal slaghuller i vejbanerne, og de er især til fare for motorcyklisterne.

»Som motorcyklist er du mere udsat end bilister, hvis du støder på et hul i vejen. Skal du ud at køre på din motorcykel, er det en god ide at køre lidt langsommere end normalt og holde ekstra stor afstand til den forankørende, så du har bedre tid til at reagere, hvis der skulle være et slaghul i vejen,« siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, og fortsætter:

»Så kære motorcyklister og bilister, husk venligst at holde god afstand til hinanden. Det er et fælles ansvar,« siger hun.

Det er Vejdirektoratets Beredskab, som står for at reparere vejene, men som det også lyder, sker det ikke på én dag.

Det øgede antal huller er sket som følge af de store mængder regn, vi har oplevet de seneste måneder, som i 'samarbejde' med frostgrader har ført til frostsprængninger i asfalten.

Vejdirektoratets fem gode råd til motorcyklister lyder: