Bilen er pakket. Gaverne læsset, og børnene sidder klar med nissehuer på bagsædet.

Men tøv en kende.

Er du en af de mange tusinde danskere, der lige nu er på vej på juleferie, så kunne det måske være en god idé at vente lidt.

Der bliver nemlig rift om pladsen på vejene på tværs af landet fredag.

Faktisk opfordrer Vejdirektoratet, at du lillejuleaften undgår at køre sidst på formiddagen og først på eftermiddagen.

»I år skal man være opmærksom på, at der fredag 23. december mellem klokken 11 og 14 kan opstå tæt trafik og kødannelser flere steder i landet. Vejdirektoratet anbefaler derfor, at man så vidt muligt undlader at køre i det tidsrum lillejuleaftensdag,« skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

På direktoratet hjemmeside ligger en prognose for trafikken de kommende dage, og her fremgår det tydeligt, at lillejuleaften og anden juledag bliver det travleste.

Derfor råder Vejdirektoratet bilisterne til at undgå tiderne med myldretid og under alle omstændigheder sætte god tid af til rejsen.

Gode råd til trafikanter Kør uden for de mest trafikerede tidsrum og sæt ekstra tid af til rejsen.

Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation på Trafikinfo.dk.

Hold godt øje med vejrudsigten.

Kør efter forholdene og hold god afstand til de forankørende trafikanter.

Hav tæpper, noget at drikke og eventuel en skovl med i bilen.

Lyt til P4 Trafik under køreturen. Kilde: Vejdirektoratet

»Når juledagene er veloverstået, julemaden spist og gaverne pakket ud, sætter mange dels kursen hjemad og dels mod alle julefrokosterne. Her viser erfaringerne, at det er anden juledag – mandag 26. december – at der opstår det største pres på vejene,« hedder det videre i pressemeddelelsen.

Også denne dag bevæger trafikken sig på tværs af landet i begge retninger mellem Jylland og hovedstadsområdet, og Vejdirektoratet anbefaler derfor, at man så vidt muligt undgår at køre mellem klokken 11 og 15.

Stort set samme melding kommer fra Sund & Bælt, som forventer tæt trafik over Storebælt 23. december samt 26. og 27. december.

Det største pres på broen kommer sandsynligvis til at ligge mellem klokken 10 og 16 – og langt de fleste vil køre i retning mod Fyn og Jylland.

Anden juledag bliver det mellem klokken 10 og 14 i vestgående retning, og mellem klokken 11 og 16 i østgående retning mod Sjælland.

27. december ventes flest at passere broen mellem klokken 11 og 13 i vestgående retning mod Fyn og Jylland og mellem klokken 12 og 16 i østgående retning mod Sjælland.