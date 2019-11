Hvis du skal fra Fyn til Jylland - eller den anden vej - denne weekend, kan det være en god idé at tage Den nye Lillebæltsbro.

Der er nemlig vejarbejde på Den Gamle Lillebæltsbro, hvilket betyder, at der i visse perioder enten er spærret i retning mod Fredericia - eller er helt spærret i begge retninger.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter:

'Så er tiden kommet til at fjerne de sidste rester efter renoveringsarbejdet på Den Gamle Lillebæltsbro. Selve renoveringen er som bekendt overstået, og broen er åbnet for trafik,' lyder det fra Vejdirektoratet, som fortsætter:

'Der mangler at få afmonteret og fjernet den midlertidige skærm mellem vej og bane, der blev opsat for at beskytte vejarbejderne mod broens togbane og de kørende tog.'

Vejarbejdet på Den gamle Lillebæltsbro er gået i gang lørdag klokken 07. Frem til klokken 22 lørdag aften er der af den grund spærret for kørsel i retning mod Fredericia.

Fra klokken 22 lørdag aften og frem til klokken 07 søndag morgen er der spærret i begge retninger.

Fra klokken 07 søndag morgen til 22 søndag aften er der igen spærret i begge retninger. Og fra 22 søndag aften til klokken 05 mandag morgen er der igen spærret i begge retninger.