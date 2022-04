Opdatering: Arbejdet på Isterødvejen er nu slut, og vejen er igen åben.

Politiet har afspærret Isterødvejen ved Tulstrupvej i Hillerød i begge retninger efter et uheld.

Det skriver P4 Trafik på Twitter.

Der er både politi og redning på stedet, og man forventer tidligst, at vejen bliver genåbnet klokken 13.00.

Nordsjællands Politi oplyser, at der er tale om et uheld med to biler, og at begge parter er blevet kørt på hospitalet.

Anmeldelsen modtog politikredsen klokken 11.54, og man er stadig i gang på stedet.

Politiet har ingen information på de to personers tilstand.

Opdateres..