Et uheld på Ballevej nord for Bredsten i det sydlige Jylland betyder, at vejen lige nu er spærret.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twtiter.

Politiet opfordrer bilisterne til at søge alternative ruter, mens rednings- og oprydningsarbejdet står på.

Det er lige nu uvist, hvor længe vejen vil være spærret.

»Vi er lige landet derude, så vi ved endnu ikke, hvor alvorligt det er,« siger vagtchefen til B.T.

P4 Trafik skriver på Twitter, at der er tale om et »alvorligt« uheld, og at vejen er spærret på ubestemt tid.

B.T. følger sagen …