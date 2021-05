En cyklist er tirsdag morgen blevet ramt af en bil i et vejkryds i Allerød i Nordsjælland.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Ulykken er sket i krydset Kongevejen/Nymøllevej i Allerød.

Nymøllevej er i øjeblikket spærret for kørsel fra Kongevejen.

Vi er pt. til stede til færdselsuheld i kydset Kongevejen/Nymøllevej i Allerød. Cyklist og personbil kørt sammen. Nymøllevej er pt. spærret for kørsel fra Kongevejen. Ej yderligere for nuværende. Mvh. Vagtchefen — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) May 18, 2021

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.

Derfor vides det heller ikke, hvilken tilstand cyklisten befinder sig i.

Opdateres...